İsrail zulümde sınır tanımıyor

İSRAİL ORDUSU ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN SİVİLLERİ KATLETMEYE DEVAM EDERKEN, İŞGAL ALTINDA TUTTUĞU FİLİSTİN TOPRAKLARINDA İBADETE DE ENGEL OLUYOR.

Gazze 274 gündür İsrail saldırıları altında: 38 bin 98 Filistinli şehit oldu Yine sivilleri katletti İsrail savaş uçaklarının sivillerin sığındığı El Nusayrat Kampı’ndaki okula düzenlediği bombalı saldırı sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere, 16 Filistinli vefat etti, 50 kişi yaralandı. Bu saldırıyla Nusayrat’ta sivillerin sığındığı 17’inci okulun bombalandığı bildirildi. İbadeti engelledi Öte yandan, İsrail zulmü işgal altındaki Filistin topraklarında da sürüyor. İsrail güvenlik güçleri Hicrî Yılbaşı sebebiyle El Halil’deki İbrahim Camisi’nde ibadet etmek isteyen Filistinlileri engellerken, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek isteyen Filistinli hacıların girişine de izin vermedi.

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