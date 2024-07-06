Gazze 274 gündür İsrail saldırıları altında: 38 bin 98 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 274 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de İslam ülkelerinin vebali büyük

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 87 Filistinlinin daha şehit edildiği, 260 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 98'e, yaralananların sayısının da 87 bin 705'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Sağlık tesislerinde yakıt krizi devam ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde faaliyette olan tüm sağlık tesislerinde hastane jeneratörlerini, oksijen istasyonlarını ve ilaçların depolandığı buzdolaplarını çalıştırmak için gerekli olan yakıtı temin etme noktasında yaşanan krizin devam ettiği belirtildi.

Bazı durumlarda yakıt tasarrufu politikası kapsamında ciddi kemer sıkma önlemleri izlendiği ifade edilen açıklamada, şu anda faaliyette olan hastanelerin pek çok bölümünde çalışmaların durdurulduğu aktarıldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Eriha, Kalkilya ve Kudüs kentlerinde en az 15 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanlar ile bir kadının bulunduğu aktarıldı.

Filistin resmi Ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail askerleri Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınında bulunan Kudüs Caddesi'ne baskın düzenleyerek çevreye ateş açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ambulans ekiplerinin, İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı ve Kudüs Caddesi'ne düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu yaralanan 6 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Yaralılardan ikisinin olay yerinde ayakta tedavi edildiği dile getirilen açıklamada, 4 yaralının ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail Gazze'de alıkoyarak işkence yaptığı Filistinlileri salıverdikten saatler sonra öldürdü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 4 gün önce alıkoyduğu ve bugün salıverdiği yaklaşık 15 Filistinliye yönelik saldırısı düzenledi. Ölen ve yaralananların olduğu saldırıdan bazı kişiler kaçarak kurtulabildi.

Saldırıdan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli, yaptığı açıklamada, 4 gün önce Refah'ın doğusundaki Gazze Havalimanı bölgesinde yardım tırlarının gelişini bekledikleri sırada İsrail güçlerince alıkonulduklarını söyledi.

Kendisiyle beraber yaklaşık 15 Filistinlinin 4 gündür tutulduklarını ve saatler önce salıverildiklerini ifade eden Filistinli, bırakıldıktan bir süre sonra Refah kentinde İsrail güçlerinin kendilerini hedef alarak topçu saldırısı düzenlediğini, aralarından 7 kişinin öldüğünü ve yaralandığını, diğerlerinin ise olay yerinden kaçarak canını kurtarabildiğini anlattı.

İsrail esaretinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Filistinli, "İsrail askerleri bizi alıkoyduktan sonra türlü işkenceler yaptı. Fiziksel işkence gördük, aşağılandık. Alıkonulanları yere yatırarak ayaklarıyla bastılar, üzerlerine idrarlarını yaptılar." dedi.

Filistinli esirler ağır işkencelere maruz kalıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bunlardan bazıları daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin, "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle yayımladığı ortak raporda, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin öldürüldüğü belirtilmişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, "açlık, aşağılanma, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kaldığı" kaydedilmişti.