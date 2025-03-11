İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu'ya 24 saat süre

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze’ye elektrik tedarikinin durdurulması kararından vazgeçmesi için 24 saat süre verdi.

Walla haber sitesine göre, İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu'yu Yüksek Mahkeme'ye başvurmakla tehdit etti. Gazze'ye elektrik akışının durdurma kararının derhal iptal edilmesini talep eden esir aileleri, aksi takdirde 24 saat içinde hukuki süreci başlatacaklarını belirtti. Aileler, avukatları aracılığıyla Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Enerji Bakanı Eli Cohen'e bir mektup göndererek, Gazze'de elektriğin kesilmesinin Hamas'ın elindeki esirlerin hayatını tehlikeye atacağını vurguladı. Walla'nın haberine göre, mektupta İsrail ordusunun, esirlerin sağlık durumlarını korumak için Gazze'ye elektrik sağlanmasının gerekliliğine inandığına dikkat çekildi. AA

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