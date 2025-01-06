İsrailli kadın esir: Bizi öldürmek mi istiyorsunuz?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli kadın esirin İsrail hükümeti ve ordusu tarafından görmezden gelinmelerinden duyduğu hoşnutsuzluğu belirterek "bizi öldürmek mi istiyorsunuz?" diye sorduğu görüntüleri yayımladı.

Videoda yer alan 19 yaşındaki İsrailli esir Liri Albag, ailesine ve İsrail hükümetine hitaben, "450 gündür Gazze'de esirim ve hayatım durdu. Bugün yeni bir yılın başlangıcı ve bütün dünya kutluyor. Ancak karanlık bir yıla giriyoruz." ifadelerini kullandı. "Hükümetimizin veya ordumuzun önceliği değiliz." diyen Albag, "Dünya bile bizi unutmaya başladı ve çektiğimiz acıları umursamıyor. Annem, babam, Ronnie, Shay, Jay ve Nair, ailem ve arkadaşlarım. Sizi seviyor ve çok özlüyorum." dedi. Albag, "Bir arkadaşım mevcut ordu operasyonları nedeniyle ağır yaralandı. Çok korkunç bir kabusun içindeyiz. Hayatta kalmamız ordunun geri çekilmesine bağlı." şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 328

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.