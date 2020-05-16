İsraillilerden “ilhak” karşıtı gösteri

İsrailli bir grup aktivist, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Batı Kudüs’teki ABD Büyükelçiliğinin ek binası önünde toplanan İsrailli aktivistler, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’nin “ilhak” planını protesto etti. Göstericiler, İbranice, İngilizce ve Arapça “ırkçılığa ve ilhaka hayır” yazılı pankart ve afişler taşıdı. İlhakı görüşmek için çarşamba günü İsrail’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya da tepki gösteren protestocular, “Pompeo defol, Filistin özgür olacak”, “ilhak bir utançtır, bu liderleri cehenneme gönder” sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Hather Wise, “ABD’ye, İsrail’in işlediği suçlara verdiği desteği durdurması çağrısı yapıyoruz.” ifadesini kullandı. AA

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