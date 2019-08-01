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İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 km'lik kısmı açılıyor

01 Ağustos 2019, Perşembe 10:40
İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, 4 Ağustos'ta hizmete açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, Marmara Bölgesi'ni Ege Bölgesi'ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olacağını belirterek, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını anımsattı.

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını ifade eden Turhan, köprünün İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1,5 saat kısalttığını bildirdi.

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açıldığını anlatan Turhan, 4 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacağını ifade etti.

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi.

Bugüne kadar şantiyede ortalama 5 bin kişinin iş imkanı bulduğunu dile getiren Turhan, yapım çalışmaları bittiğinde projenin bakım ve işletme hizmetlerinde bin kişiye yakın insanın istihdam edileceğini söyledi.

Turhan, projenin hem ulaşım hizmetine hem de istihdama, ekonomiye önemli katkı sağlayacağını dile getirerek, "İnşallah önümüzdeki günlerde proje tamamlanıp hizmete açıldığında bahsettiğim fayda ve ekonomik tasarrufu yol kullanıcıları yaşayacak ve bundan faydalanmış olacaklar." dedi.

Turhan, proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapıldığını, 2,5 milyar liranın da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandığını kaydetti.

Turhan, 7 milyar dolarlık finansmanın, projeyi yapıp işletecek şirket tarafından karşılandığını, bunun için kamu kaynağı kullanılmadığını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: otoyol
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