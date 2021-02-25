Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Gasparyan ve üst düzey komutanların yayımladığı Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bildiriye ilişkin “Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır” denildi.

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