İtalya'da aşırı sağcı Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı

İtalya'da Senato, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için görevi kötüye kullanmaktan hakkında yargılama talebi bulunan Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin dokunulmazlığını kaldırma kararı aldı.

Parlamentonun üst kanadı Senatonun üyesi olan Salvini için Genel Kurulda kritik bir oylama yapıldı.

Oylamada, iktidar partili senatörlerin oylarıyla halen ana muhalefet lideri de olan Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı. Böylece Salvini'nin Katanya şehrinde açılan soruşturmada görevi kötüye kullanmaktan yargılanmasının önü açıldı.

Lig Partili senatörler ise oturumu protesto ederek katılmadı.

"Yaptıklarımdan gurur duyuyorum"

İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Salvini, dokunulmazlığının kaldırılmasından endişe duymadığını belirterek, "Bunu biliyordum. Son derece rahatım ve yaptığım şeyden gurur duyuyorum. Hükümete döner dönmez yine yapacağım bunu." ifadelerini kullandı.

Oylamayı "sürreal" olarak nitelendiren Salvini, "Ben anayasa üzerine yemin ettim ki, o anayasa her İtalyan'dan vatanı korumasını bekliyor. Ben de İtalya’yı savundum." değerlendirmesinde bulundu.