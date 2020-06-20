İtalya'da koronavirüs nedeniyle 49 ölüm daha

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 331'lik düşüşle 21 bin 212'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 275'e ulaştı. Son 24 saatte 262 yeni vaka kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 546'lık artışla 182 bin 453'e çıktı. Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 152'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 943 bin 825 test yapıldı. AA

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.