İtalya'da OHAL 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Coronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da salgına karşı mücadele kapsamında dört haftayı aşkın süredir uyguladığı OHAL sürecini 3 Mayıs’a kadar uzattı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün düzenlediği basın toplantısında bu kararı açıklayarak “Bu çok zor, ama gerekli bir karar ve bunun tüm siyasi sorumluluğunu üzerime alıyorum” dedi.

Başbakanlık bünyesindeki Bilim Kurulu ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), toplum sağlığını korumaları konusunda doğru yolda olduklarını doğruladığını belirten Conte “Epidemide ülkemizdeki düşüş eğilimi cesaret verici, sıkı tedbirler meyvelerini veriyor. Ancak tedbirleri şimdi bırakırsak elde ettiğimiz tüm olumlu şeyleri bir anda kaybedip başa döneriz” diye konuştu ve daha fazla can kaybı yaşanması riskini göze alamayacaklarını ifade etti.

Conte, bu hafta sonu kutlanacak olan Hristiyanların en önemli bayramlarından Paskalya, 25 Nisan’daki Kurtuluş Günü ve 1 Mayıs’taki İşçi Bayramı’nı bu tedbirlerle geçirmenin doğru olacağını dile getirdi. Conte, bu nedenle Bilim Kurulu, iş dünyası ve yerel yönetimler gibi taraflarla görüşmelerinin neticesinde 13 Nisan’da bitmesi planlanan ve 10 Mart’tan bu yana süregelen ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı, karantina tedbirlerini 3 Mayıs’a kadar uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

Başbakan, ‘virüsle birlikte yaşamaya alışmak’ diye nitelediği, 3 Mayıs’tan sonraki ikinci aşamaya ilişkin çalışmaları başlattıklarını da anlatarak “Virüsün ülkemizden yok edemeyiz, onunla yaşamak zorundayız” dedi. İkinci aşama için çok detaylı ve organik bir şekilde hazırlanmış bir programa ihtiyaçları olacağını söyleyen Başbakan Conte, iki ayaklı planlanacağını belirttiği bu programın, sosyologlar ve psikologların da aralarında bulunduğu bir grup uzmandan oluşan bir çalışma grubu kurulması ile işyerlerinde güvenlik protokolünün belirlenmesini içereceğini anlattı.