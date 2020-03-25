İtalya'da son 24 saatte 683 ölüm

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.

Milano'daki Kovid-19 tecrübelerini paylaştı

İtalya'da yaklaşık bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde her akşam basın toplantısıyla yeni verileri paylaşan Genel Müdür Angelo Borrelli’nin ateşlenmesi nedeniyle açıklamayı Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo yaptı.

Borrelli’nin Kovid-19 taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Miozzo, ülkede koronavirüs vaka sayısının 57 bin 521'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 74 bin 386’ya çıktığını duyurdu.

Dün 8 bin 326 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1036’lık artışla 9 bin 362’ye ulaştığını ifade eden Miozzo, ölü sayısının da düne göre 683 kişi daha artarak 7 bin 503’e yükseldiğini belirtti.

Yeni vaka sayısında kademeli düşüş söz konusu

Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, vaka sayısı artış hızının 4 gündür kademeli olarak gerilediği gözlendi. İtalya'da 21 Mart Cumartesi günü vaka sayısında günlük 4 bin 821'lik artış kaydedilirken, bu sayının bugün 3 bin 491'e gerilediği görüldü.

Ülkede en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nin Yönetim Başkanı Attilio Fontana da yeni vaka sayısı artışında yavaşlama olduğunu teyit etti.

Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) stratejik girişimler genel direktör yardımcısı Dr. Ranieri Guerra, İtalyan radyosuna yaptığı açıklamada, virüsün İtalya’da bu hafta sonuna kadar zirve yapmasını beklediklerini söyledi.

Sağlık çalışanları da Kovid-19 mağduru

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, ülke genelinde bugün 6 doktorun daha Kovid-19 sebebiyle ölmesiyle salgının başladığı 21 Şubat’tan bu yana ölen sağlık çalışanları sayısı 31'e yükseldi.

Diğer yandan, İtalya’ya 9 uçakla askeri tıbbi ekipman gönderen Rusya’nın yardımları şehirlere dağıtılmaya başlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, İtalya’ya bu zor durumda Brüksel’in değil, Rusya ve Çin’in ciddi yardım yaptığına işaret etti. Bazı kullanıcılar ise Rus askeri konvoylarının Suriye'de görülen devriye görüntülerine benzer görsellerin İtalyan kara yollarında görülmeye başlandığına dair görüşler paylaştı.

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 356’ya yükseldi

Hollanda’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saatte 80 kişi artarak 356’ya çıktı.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 276 olan ölü sayısı 356'ya, 5 bin 560 olan vaka sayısı da 852 artışla 6 bin 412’ye çıktı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek rakamın daha yüksek olduğu, şimdiye kadar 1836 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Son günlerde hastaneye kaldırılanların sayısındaki artışın şu anda dengeli hale geldiği kaydedilen açıklamada, bunun virüsün yayılma hızında azalmaya yönelik bir işaret olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, bunun ilk işaret olduğu ancak böyle olup olmadığının ilerleyen günlerde net bir şekilde ortaya çıkacağı aktarıldı.

Macaristan'da koronavirüs nedeniyle İngiliz diplomat öldü

Macaristan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısının öldüğü bildirildi.

Macaristan basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçi Yardımcısı 37 yaşındaki Steven Dick koronavirüsten dolayı öldü.

İngiltere'nin Budapeşte Büyükelçisi Iain Lindsay tarafından index.hu haber sitesine yapılan açıklamada, "Steven'ın ölümü bizleri şoke etti ve üzdü. Ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi bildiriyoruz. Steven hepimiz için çok iyi bir çalışma arkadaşı ve dost idi." ifadeleri yer aldı.

Macaristan'da bugüne kadar 226 vaka görülürken, 10 kişi öldü.