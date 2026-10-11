Bediüzzaman Mevlidi bugün Eyüp Sultan Camii’nde

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri için bugün Eyüp Sultan Camii’nde mevlid programı düzenleniyor.

Asya Kültür ve Medeniyet Derneği, geleneksel hâle gelen Bediüzzaman Mevlidini bu yıl da İstanbul’daki tarihî Eyüp Sultan Camii’nde gerçekleştireceğini bildirdi. Programın bugün (11 Ekim 2026 Pazar) öğle namazını müteakip başlayacağını ifade eden dernek yetkilileri, geçen yıl büyük bir katılımın olduğu Bediüzzaman mevlidine, bu yıl da ilginin büyük olmasını beklediklerini dile getirdiler.

BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP

Programda, başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere bütün peygamberlerin, evliya ve asfiyanın, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ve diğer ehl-i imanın ruhlarına ithafen mevlid-i şerif okunacağını belirten yetkililer, “Mevlidimize bütün Müslümanları davet ediyoruz” dediler.

Sedat Serdar - İstanbul / Yeni Asya