Fedakâr Ağabey Saadeddin Çelik

Aslen Ordulu olan Saadeddin Çelik, Silvan’dan Adapazarı’na uzanan hizmet hayatında çok sayıda gencin Risale-i Nur’la tanışmasına vesile oldu.

Nur derslerini organize eden, talebelerle yakından ilgilenen ve Yeni Asya’nın Sakarya temsilciliğini uzun yıllar yürüten Çelik, 14 Ekim 2016’da vefat etti.

Emekli başçavuş olan Çelik, görev yaptığı yıllarda tanıştığı Risale-i Nur hizmetini hayatının merkezine aldı. Silvan’da bulunduğu dönemde bir Nur dershanesinin açılmasına öncülük eden Çelik, gençlerin imanî eğitimine büyük önem verdi. Derslere katılanlarla yakından ilgileniyor, onları okuma programlarına ve farklı şehirlerdeki buluşmalara götürüyordu. Hizmete kazandırdığı gençleri takip ettiği ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğu biliniyor ve anlatılıyor.

Gazetemize vefası

Çelik, hizmet çizgisindeki sebatıyla hatırlandı. Ailesine, yıllarca temsilciliğini yaptığı Yeni Asya gazetesinin aboneliğini sürdürmelerini vasiyet etti. Eşi Münevver Çelik’in aktardığına göre, hastalığı sırasında dahi yapabildiği ibadetleri büyük bir kazanç sayıyor, sıhhatini hizmet edebilmek için istiyordu. Saadeddin Çelik Ağabey’i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.