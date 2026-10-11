Suad Ünlükul’a dualarla

Bediüzzaman’ın yeğeni Suad Ünlükul’u vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Suad Ünlükul, Bediüzzaman Said Nursî’nin kardeşi Abdülmecid Ünlükul’un oğludur. 1929’da Osmaniye’de doğdu. Eskişehir’de Trafik Başkomiserliği, Konya’da Ahlâk Zabıta Başkomiserliği ve Gülşehir’de Savcı Kâtipliği olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptı. 4 Ekim 1993’te Pazartesi günü İstanbul’da vefat etti.

Üstad, geleceğini söylemişti

Suad Ünlükul, amcası Bediüzzaman’ı hayatında bir defa görmüştür. Kendisi bu görüşmesini şöyle anlatır: “Emirdağ’a inince, rastladığım bir kahveci garsonuna sordum: ‘Bediüzzaman nerede oturuyor?’ “Garsonun tarifiyle az sonra Seyda’nın kapısının önündeydim. Seyda’nın eşiğine bile ulaşmak artık benim için saadetlerin en büyüğüydü. Kapıya Tahiri Ağabey (Mutlu) çıktı. ‘Gel Suad’ diye çağırdılar. İçeride beni karşılayan Zübeyir Ağabey (Gündüzalp), ‘Gel Suad, Üstad seni bekliyor, dün mü çıktın yola?’ dedi. Sanki tepemden bir kazan sıcak su dökülmüş sandım. Benim geldiğimi, geleceğimi nasıl işitmişti? ‘Üstadın haberi var mı geleceğimden?’ dedim. Zübeyir Ağabey, ‘Üstad geleceğini bize söylemişti’ dedi. İçeri girdim, çok heyecanlanmıştım. Eline kapandım.”

(Son Şahitler, c. 3, s. 354)