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11 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

M. Fırıncı Ağabey’i rahmetle anıyoruz

11 Ekim 2026, Pazar
Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin talebelerinden, Son Şahitler’den Mehmet Fırıncı’yı rahmetle anıyoruz.

92 yıllık ömrünü iman ve Kur’ân hizmetinde geçiren, Risale-i Nur eserlerinin neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde önemli hizmetleri bulunan Mehmet Fırıncı 3 Ekim 2020’de vefat etmişti. Cenazesi Eyüp Sultan Camii’nde kılınarak, Eyüp Sultan Camii haziresine defnedilmiştir.

Mehmet Fırıncı kimdir?

Mehmet Fırıncı, 1928’de Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Müslim köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Nuri Güleç’tir. Babasının fırıncı olmasından dolayı kendisi de ‘Fırıncı’ nâmıyla anılmıştır. Bediüzzaman Hazretleri, 1953’te kendisinin Fatih Çarşamba’daki evinde üç ay kadar misafir olarak kalmıştır.

Risale-i Nurları nasıl tanıdı?

Son Şahitler’den, ömrünü Risale-i Nur’la iman hizmetiyle geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile tanınan, Bediüzzaman Hazretleriyle birçok defa görüşmüş olan muhterem Mehmet Fırıncı Ağabey 1946 yılında, Necip Fazıl Kısakürek’in neşrettiği Büyük Doğu dergisinde 5-6 sayı boyunca Üstad’ın hayatı tefrika edilmeye başlayınca, babasının  gür bir sesle “Dünyada bundan daha büyük bir âlim yok, bütün meseleleri bilen zat bu!” diye haykırışına şahit olmuştu. Fırıncı Ağabey, köyden arkadaşı olan Hafız Nuri ile beraber kaldıkları zamanlarda namaz kılıyorlardı, fakat dinî konularda hemen hemen hiçbir şey bilmiyorlardı. Nuruosmaniye Camiine gittikleri bir vakitte, kafasına takılan bir soruyu camiin müezzini olan Enver Galip Ceylan Hocaefendiye sormasının ardından “Seni Risale-i Nur talebeleri ile tanıştırayım mı?” cevabını aldı ve bu vesileyle Nur talebeleri ile ve Risale-i Nurlarla tanıştı.

(barlaplatformu.com)

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