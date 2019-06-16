"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

İtalya hükümeti Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri ülkeye almıyor

16 Haziran 2019, Pazar 13:20
Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait bir gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan 53 düzensiz göçmen 5 gündür İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında bekletiliyor.

İtalya hükümeti, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait bir gemi tarafından 12 Haziran'da Akdeniz'de kurtarılan 53 düzensiz göçmenin sadece 10'unun karaya çıkarılmasına izin verdi.

Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenler, sivil toplum kuruluşları ile İtalya hükümeti arasında yeni bir krize neden oldu.

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarmaya yönelik son dönemlerde aktif olarak çalışan Sea Watch'un kurtardığı 53 kişi, 5 gündür İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında bekletiliyor.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İtalya'daki aşısı sağ görüşlü Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "suçlu" olarak gösterdiği Sea Watch'un üyelerini "Akdeniz'de korsanlık yapmakla" suçladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salvini, kısa bir süre önce Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Güvenlik Kararnamesi gereği, Akdeniz'deki gemilerin İtalyan karasularına girişine izni İçişleri Bakanlığının verdiği hatırlatarak, 53 düzensiz göçmeni taşıyan geminin Lampedusa Limanı'na gelmesine izin vermediklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığında imzalanan Sea Watch'a ait geminin giriş yasağıyla ilgili belgenin, Savunma ve Ulaştırma bakanlıklarına gönderildiği açıklandı.

Salvini, sadece sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında gemideki kadın, çocuk ve hasta 10 kişinin karaya çıkarılacağını bildirdi. Gemide kalacak 43 kişinin İtalya'da karaya çıkarılmayacağını ifade eden Salvini, bu kişilerden 4'ünün reşit olmadığını ve yanında hiçbir aile üyesinin bulunmadığını kaydetti.

Salvini, gemideki düzensiz göçmenler için alaycı şekilde "yılbaşına kadar kalabilirler." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Sea Watch yetkilileri, gemideki düzensiz göçmenlerin "Asla Libya'ya geri dönmeyeceğiz." dediklerini belirterek, "güvenli bir limana gitmek istediklerini" aktardı.

Sea Watch sözcülerinden Giorgia Linardi, "Libya'da güvenli bir liman yok. Bu kişileri geriye götürürsek, İtalya'nın zaten kınandığı toplu reddetmeyi kendimiz de yapmış oluruz. Libya, uluslararası olarak güvenli bir liman olarak tanınmıyor, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Komisyonu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve bizzat geçen 25 Mayıs'ta televizyonda İçişleri Bakanı da bunu söylüyor." açıklamasında bulundu.

İtalya'da koalisyon hükümetinin kabul ettiği kararname gereği Sea Watch üyelerine 10 bin ila 50 bin avro para cezası verilmesi ve gemiye el konulması riski bulunuyor.

AA

Etiketler: İtalya, hükümet, göçmen, Akdeniz
Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağanak gelecek hafta da etkili olacak

    Suudi Veliaht Prens: Uluslararası toplum İran'a karşı tavır almalı

    İtalya hükümeti Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri ülkeye almıyor

    Husiler Taiz'de 4 yılda 2 bin 702 sivil öldürdü

    Çin Devlet Başkanı Türkiye'yle işbirliği yapmak istiyor

    Erdoğan: S-400 Temmuz ayında teslim edilecek

    ABD Senatosu İsrail'i uyardı

    Nijerya'da silahlı saldırı: 35 ölü

    Cezayir'de sendika ve derneklerden ortak açıklama

    İsrail Filistin'in futbol maçını iptal etti

    Yeni Zelanda 7,4 ile sallandı

    Korkutarak iktidar olunmaz

    Trump: Ekonomimiz çöküşle karşı karşıya

    Belediyelerde büyük israf

    AKP’nin seçim kozu kabine revizyonu

    Körfezdeki gerilim düşürülmeli

    Yıldırım ile İmamoğlu tartışmasının formatı nasıl olacak?

    Libya'da çatışmalar sürüyor

    Tarım için ormanları korumak şart

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Korkutarak iktidar olunmaz
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın memleketi: Isparta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bekir Berk ve Cemil Meriç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Şükür; nimette, nimet vereni görmektir
    Adnan NACİR

    La Yasa de Papel
    Faruk ÇAKIR

    Sosyal medyaya karşı kitap
    M. Fahri UTKAN

    Anne ve babalar her zaman bambaşkadır
    Mehmet KARA

    Demokrasi kazansın!
    Süreyya Nur İŞLER

    Nur Hizmetinin Emektarı: Hamza Emek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.