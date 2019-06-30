"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

İtalya'nın göçmen politikasına Fransa ve Almanya'dan eleştiri geldi

30 Haziran 2019, Pazar 18:27
Akdeniz'deki göçmen sorunu bir kez daha Avrupa Birliği ülkelerini karşı karşıya getirirken, İtalya hükümetinin düzensiz göçmenlere karşı politikasına Fransa ve Almanya'dan eleştiri geldi.

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un kendisine ait Hollanda bayraklı bir gemiyle Akdeniz'de kurtardığı 53 düzensiz göçmenin tamamı geçen cuma akşamı karaya çıkarken, Alman kadın gemi kaptanı Carlota Rackete'nin ev hapsine alınması tartışma yarattı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Mevcut İtalya hükümeti, Avrupa'yı dayanışma eksikliğiyle suçlayıp, Avrupalı partnerleriyle istişarelerde bulunmadan çözüm seçenekleri sunuyor. Limanların kapatılması bir deniz hakkı ihlalidir." açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da "İnsan hayatı kurtarmak insani zorunluluktur. Denizde hayat kurtarmak bir suç olmamalı. İtalyan adaleti suçlamalara bir an önce açıklık getirmeli." ifadelerini kullandı.

İtalya'da göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan aşırı sağ görüşlü Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Almanya ve Fransa'dan gelen açıklamalara sert karşılık verdi.

Salvini, "İtalya hiç kimseden ders alacak değil. Özellikle de Fransa'dan." dedi. Salvini ayrıca sosyal medya aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, tutuklanan gemi kaptanının "yasa dışı hareket ettiğini" savundu.

Gemi kaptanı Carlota Rackete'nin düzensiz göçmenlerden bazılarının sağlık sorunları olduğu iddiasıyla, İtalyan sahil güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen gemiyi limana yanaştırmasına atıfta bulunan Salvini, "Yasa dışı kaptan, bir ihtiyaç durumu olduğunu söyleyerek, sahil güvenlik ekiplerinin hayatlarını riske atan çılgınca hareketini haklı çıkarmaya çalışmıştır. Ama gemideki 41 düzensiz göçmenden hiçbirinin sağlık sorunu yoktu. Hangi ihtiyaçtan bahsediyor?" diye yazdı.

AA

Etiketler: İtalya, göçmen, politika, eleştiri, Fransa, Almanya
Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Hafter açıklaması

    Sudan'da asker karşıtları yeniden sokaklarda

    İtalya'nın göçmen politikasına Fransa ve Almanya'dan eleştiri geldi

    Milletin vicdanından koptular

    Herkes bildiğini okudu, sonuç ortada

    Japonya'da tepki çeken karar: Ticari balina avı tekrar başlıyor

    AKP'den 'başkanlık sistemi' açıklaması

    'Tarihin en kötü saldırılarıyla karşı karşıya'

    Hasret'in fotoğrafı....

    Eyüpsultan'daki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

    Fuat Sezgin, vefatının birinci yılında yad edilecek...

    Tercih yapacak adayları ilgilendiren rapor erişime açıldı

    Kudüs'te tansiyon yükseldi: İsrail, 15 Filistinliyi yaraladı

    Dikkat: İmar barışı ödemelerinde son gün!

    Akar'dan Hafter güçlerinin tehdidine 'sert' cevap

    İlk Hacı adayları Cuma günü uğurlanacak

    LGS tercih başvuruları 12 Temmuz'a kadar sürecek

    İşaret dili de öğreniyorlar

    ABD tarihinde bir ilk gerçekleşti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Duâ elbisesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni CHP’ye eskinin gölgesi düşmemeli
    Halil ELİTOK

    Âlimler nazarıyla Bediüzzaman'a bakış (1)
    Adnan NACİR

    Pelikanların boğaz harbi
    Fazilet Kırmızı

    Karanlık geceler, Nurlu sabahlara gebedir
    Misbah ERATİLLA

    Bir garip Deli Şükrü
    Cevher İLHAN

    “Milletle inatlaşma”nın akıbeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Seçimin “en önemli” dersi
    Genel

    Muğla'dan üzücü görüntü!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.