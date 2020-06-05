'İyileşen hasta sayısında artış var ve artış hızlanacak'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 18 kişinin vefat ettiğini, toplam vaka sayısının 168 bin 340 ve can kaybının 4 bin 648 olduğunu, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 133 bin 400'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 57 bin 829 test yapıldı, 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1622 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 267 bin 412, vaka sayısı 168 bin 340, vefat sayısı 4 bin 648 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 592, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 269, iyileşen hasta sayısı 133 bin 400 oldu. "Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+mesafe kuralına bağlı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." AA

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