"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 95 bini geçti

17 Eylül 2024, Salı 11:44
Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların nüfusu ilk kez 95 bini geçti.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.

Buna göre, 100 yaşı aşkın nüfusun art arda 54 yıldır yükseldiği kaydedildi. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 95 bin 119 olarak kayda geçti.

Ülkede "bir asrı devirenler"in nüfusu ülke tarihinde ilk kez 95 bini aştı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı 2 bin 980 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 83 bin 958'inin kadın, 11 bin 161'inin ise erkek olduğu kaydedildi.

Bakanlık Sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında, "Yaşlıların kendi toplumlarında rahat bir şekilde yaşamaya devam edebilmeleri için tıbbi ve hemşirelik bakımı da dahil olmak üzere sosyal refah hizmetlerini artırmak için çaba göstereceğiz" ifadesini kullandı.

Japonya'da "ömrü bir asrı devirmişlere" ilişkin nüfus verileri ilk kez 1963'te kayda geçmeye başlamıştı.

Nüfusu yaklaşık 125 milyon olan Japonya, yaşam süresinin uzun olmasıyla biliniyor. Hayattaki en yaşlı insan 116 yaşındaki Itooka Tomiko da Japonya'da yaşıyor.

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar'da tayfun nedeniyle ölü sayısı 226'ya yükseldi

    Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

    Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 95 bini geçti

    Beyaz Saray'dan, Elon Musk'a "sorumsuzluk" eleştirisi

    İnsan olan, Filistin'e duyarsız kalamaz

    Faize 2.84 trilyon lira ödediler

    Bu hafta yağışlı geçecek

    FBI, Trump’a ikinci suikast girişimini doğruladı

    Ölümü göze alarak gitti

    Şiddet dursun, barış olsun

    Yeni bir meclis ve hükümete ihtiyaç var

    Narin Güran soruşturması sürüyor

    İsrail 11 ayda 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını katletti!

    Vietnam'daki tayfun afetinde ölü sayısı 292'ye yükseldi

    Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün uçuşlara kapanacak

    MOSSAD'a casusluk soruşturmasında istenen cezalar belli oldu

    Gelibolu Yarımadası'nda patlamamış 18 top mermisi bulundu

    Gazze'nin kuzey bölgelerinde şimdi de "ekmek krizi" alarmı!

    Sakarya'daki patlamayla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor

    Okul ihtiyaçlarını veliler karşılıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulm ile abad olanın ahiri...
    Osman ZENGİN

    Nârin’in, narına yanasınız!
    Risale-i Nur'dan

    Yaratılışın en yüksek gayesi Allah’a imandır
    Ali FERŞADOĞLU

    Günümüz siyasetini Kemalizm kurgulamıştır!
    Mehmet KARA

    Duâlarla anıyoruz
    İbrahim Aktaşcı

    Okul da bitti o kul da!
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Hem madem”ler bize ne söyler?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “İzin…”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.