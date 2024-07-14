Japonya da Filistin’i tanınma yolunda

Japonya, Orta Doğu’da barış sürecinin ilerletilmesini göz önünde bulundurarak Filistin Devleti’nin tanınmasını kapsamlı şekilde değerlendireceğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo’da düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu’da “iki devletli çözümü” desteklediklerini söyledi. Kamikava, Filistinlilerin “bağımsız devlet kurma hedeflerini” anladıklarını ve Japonya’nın, Filistin’in bu hedefe yönelik çabalarına destek verdiğini ifade etti. Japon Bakan, “Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili, barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele almaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu. AA

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