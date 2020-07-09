Japonya'da lunapark trenlerinde bağırmak yasaklandı

Japonya'da koranavirüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için lunaparklardaki hız trenlerinde (roller coaster) bağırmak yasaklandı. Amaç trenlerde hız tutkunlarının bağırma sırasında tükürük parçacıklarının havaya saçılmasını engellemek.

Sadece Japonya'da geçerli olan bu yasak yüzünden birçok kişi tepki olarak eğlence parklarının kapanmasını istedi. Kararın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine başkent Tokyo'daki bir eğlence parkının iki yöneticisi Roller Coaster'a binerek bağırmadıkları bir video çekti. Hız trenindeki heyecanlı yolculuk sırasında soğukkanlılıklarını koruyan iki yönetici bağırmadan da eğlenilebileceğini göstermeyi amaçladı. Bağırma yasağının Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısa süre içinde açılması beklenen eğlence parklarında uygulanması beklenmiyor. Euronews Türkçe

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