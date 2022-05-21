Japonya'dan 'maske'ye ilişkin yeni açıklama

Japon hükümeti, "mesafe korunduğu sürece" Kovid-19'a karşı maske kullanımına gerek olmadığını bildirdi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti, salgının başından beri sürdürdüğü maske kullanımına yönelik tavsiyesini güncelledi. Danışman Heyet Başkanı Omi Şigeru, "mesafe korunduğu ve konuşulmadığı sürece maske takılmasına ihtiyaç kalmadığı" yönünde karar verildiğini bildirdi. Omi, ilk okul öğrencilerine yönelik ise "beden eğitimi dersleri dahil dış mekanda maske takılmasına gerek olmadığını" söyledi. Buna karşın Omi, kalabalık toplu taşıma araçlarında maske kullanılması tavsiyesini halen sürdürdüklerini aktardı. Öte yandan Kyodo ajansı, heyetin kararını, "maske kullanımına yönelik salgının başından beri ilk kez net duruş" olarak niteledi. Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, düzenlediği basın toplantısında, 2 metrelik mesafenin korunduğu dış mekan ile yeterli havalandırılan iç mekanda, maske takılmasına gerek olmadığını kaydetti. Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 561 bin 791’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 273’a yükseldi. Ülke genelinde 101 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor. AA

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.