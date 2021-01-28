Joe Biden göreve geldikten sonra 43 resmi karara imza attı

20 Ocak'ta görevine başlayan Biden'ın imzaladığı kararnameler arasında, Trump döneminin tartışmalı politikalarını tersine çeviren ve Kovid-19'a odaklanan kararlar öne çıktı.

ABD'de 20 Ocak Çarşamba günü yemin ederek başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, görevindeki ilk haftasında imzaladığı 43 resmi kararla "ülkenin yakın tarihinde görevindeki ilk günlerinde en çok karar imzalayan Başkan" olarak tarihe geçti.

Biden, ülkenin en tartışmalı başkanlarından Donald Trump'ın ardından 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazandı ve 20 Ocak Çarşamba günü düzenlenen yemin töreniyle ülkenin 46. başkanı olarak görevine başladı.

Seçim vaatlerinde "Trump'ın dağıttıklarını toplayacağız" mesajını veren Biden, görevindeki ilk haftasında Trump'ın politikalarını tersine çevirmek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele de dahil toplam 43 karara imza atarak, "ülkede son dönemde görevdeki ilk haftasında en çok kararname imzalayan Başkan" oldu.

Biden'ın bu durumu, bazı kesimler tarafından "Başkan, göreve hızlı başladı" olarak yorumlansa da Cumhuriyetçiler, Biden'ın bu tavrını eleştiriyor ve ülkenin "iki partililik" ilkesine aykırı olduğunu savunuyor.