Kabe’nin etrafındaki bariyerler kalktı

SALGININ BAŞLAMASINDAN BU YANA İLK KEZ KÂBE’NİN ETRAFINDAKİ BARİYERLER KALDIRILDI.

Suudİ Arabistan’da koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kâbe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. Açıklama Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî İşleri Genel Başkanlığı’ndan yapıldı. Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs (COVID-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kâbe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. Sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram’daki sosyal mesafenin anlatıldığı etiketler de söküldü.

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