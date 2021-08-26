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26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi

26 Ağustos 2021, Perşembe 17:44
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk birliğinde herhangi bir zayiat bulunmadığını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havaalanı'nın dışında bir patlama olduğunu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini belirten Kirby, detayları "ellerinden geldiğince" aktaracaklarını kaydetti.

Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde patlamada en az 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

AA

Etiketler: Kabil, patlama
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