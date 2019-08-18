Kanada Başbakanlık Ofisi’nden ‘Kaz Dağları’ mektubuna cevap

Kanada Başbakanlık Ofisi, İzmir Barosu’na yolladığı mektup ile Kaz Dağları konusunda kendilerine yapılmış başvuruyu dikkatle incelediklerini bildirerek İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’e teşekkürlerini iletti.

Kanada Başbakanlık Ofisi İletişimden Sorumlu Müdürü M. Bredeson’ın kaleme aldığı metinde Kazdağları’nda devam eden Kanadalı Alamos Altın Şirketi’nin faaliyetlerine dair İzmir Barosu’nca kendilerine gönderilen mektubun Kanada Uluslararası Ticareti Çeşitlendirme Bakanı James Gordon Carr’a iletildiği ve Bakan Carr’ın konuyu ayrıca değerlendireceği bildirildi. BirGün’ün haberine göre Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından yollanan açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun İzmir Barosu’nun Kazdağları’ndaki altın madeni çalışmaları hakkındaki kaygılarını iletmesinden son derece memnun olduğu belirtilerek mektup için baroya teşekkürleri sunuldu.

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