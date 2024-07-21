"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Kanada'da 95 bin hektarlık alana yayılan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı

21 Temmuz 2024, Pazar 15:32
Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyinde etkisini gösteren orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı.

CBC News'in haberine göre, Alberta eyaleti yetkilisi Christie Tucker, bölgedeki orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Tucker, yangınların 19 Temmuz'dan bu yana 30 bin hektar daha büyüdüğünü ve yaklaşık 95 bin hektarlık alana yayıldığını söyledi.

Bölge sakinleri için tahliye emri verilirken, yangının bölgedeki önemli ulaşım rotalarından olan 58'inci otoyola yaklaştığı kaydedildi.

Kanada'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınları nedeniyle 13 Temmuz'da da yaklaşık 9 bin kişi tahliye edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNICEF bir kez daha Gazzeli çocukların dramını paylaştı

    Aliyev: Filistin Devleti kurulmalı ve Doğu Kudüs bu devletin başkenti olmalıdır

    Adana'da baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu

    Gazze'deki soykırımda can kaybı 38 bin 983 oldu

    Yemen'deki Husiler: İsrail'in Eylat kentini hedef aldık

    Kanada'da 95 bin hektarlık alana yayılan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı

    İşgalciye destek vermeyin

    Memur ve emekli canından bezdi

    Ormancılardan tasarruf tepkisi

    İsrail, Yemen'e de saldırdı

    Barack Obama da “Biden çekilsin” diyor

    6 milyon kişinin borcu silindi

    “Adalet için bir zafer”

    Meriç Nehri’nde kuraklık alarmı

    Trakya’da yağmur duası yapıldı

    Öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmayın

    Gençler yurt dışına gidiyor

    Gazze, büyük acılar çekiyor

    Microsoft: 8,5 milyon Windows cihazı etkilendi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Artık içimize fitne sokmaktan vazgeçin”
    Genel

    Memur ve emekli canından bezdi
    Genel

    6 milyon kişinin borcu silindi
    Misbah ERATİLLA

    Dünya seni değiştiremedi
    Nahit Topaloğlu

    ZİYÂ mı, ZIYA mı kelimesi beni aylarca uğraştırdı
    Risale-i Nur'dan

    “Fitne kapılarını kapatmak Şeriatın güzelliklerinden”
    Mehmet KARA

    Çobanlara da mülâkat yapılmış
    Faruk ÇAKIR

    Suç insanda!
    Adnan NACİR

    Sabit gelirliden Mehmet Şimşek’e mektup

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.