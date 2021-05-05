Kanada'da Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubu için onaylandı

Kanada, BioNTech'in geliştirdiği Pfizer'ın ürettiği Kovid-19 aşısını 12-15 yaş grubunda kullanılmasına onay veren ilk ülke oldu.

Kanada Sağlık Kurumu yetkilileri 12-15 yaş grubu için Pfizer aşsının kullanımına onay verdiklerini açıkladı. Bu onayla Pfizer aşısı için Kanada'da 12 yaş üstü bütün yaş gruplarında kullanılabilecek. Aşının onaydan önceki alt yaş sınırı 16'ydı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in de önümüzdeki günlerde bu yaş grubu için Pfizer'in aşısını onaylaması bekleniyor. Avrupa Birliği ise durumu değerlendirme aşamasında. Euronews Türkçe

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