Kanada'nın başkenti Ottawa'da OHAL ilan edildi

Kanada'nın başkenti Ottawa'da on gündür devam eden kamyoncu protestosu nedeniyle şehirde olağanüstü hal ilan edildi.

Şehir merkezinin 'kontrolden çıktığını' belirten Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, "Bizden çok daha fazlalar. Polis şefine bu faaliyetler söz konusu olduğunda çok daha çevik ve proaktif olmamız gerektiğini belirttim." dedi.

Kent polisi, şehir merkezindeki protestoculara yakıt ve malzeme tedariki yapılmaması konusunda halkı uyardı. Emniyet güçleri, olağanüstü hal yetkisine dayanarak, "Göstericilere maddi destek getirmeye çalışan herkes tutuklanabilir" açıklaması yaptı.

Kanada’daki aşı karşıtı kamyon sürücülerinin 29 Ocak’ta başkentte başlattıkları protesto eylemi, ülkenin diğer 10 şehrine daha yayıldı.

Hafta sonu yapılan "Özgürlük Konvoyu" adlı eyleme kamyoncularla birlikte binlerce kişi katıldı.

Aşı şartlarının 'faşist bir uygulama' olduğunu savunan grup, Kovid-19 salgını için uygulanan diğer önlemlerin kaldırılmasını istiyor.

"Ülke çapında ayaklanma"

Başkentteki durumu görüşmek üzere toplanan Ottawa Polis Kurulu, yaşananları 'ülke çapında ayaklanma' ve Ottawa’yı da bu ayaklanmanın ortasında kalmış 'kuşatma altında bir şehir' olarak nitelendirdi.

Polis Kurulu Başkanı Diane Deans, “Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bu grup demokrasimiz için bir tehdittir. Gördüğümüz şey, bir Ottawa şehri sorunundan daha büyük. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır. Bu delilik. Buna son vermek için somut bir plana ihtiyacımız var.” dedi.

Deans, protestonun Kanada’nın tüm kentlerine yayıldığına işaret ederek, “Toplumumuzdaki bu tür terörizmin böyle devam etmesine izin veremeyiz” diye konuştu.