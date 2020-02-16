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Karantinadaki gemide ''Kovid-19'' 70 kişiye daha sıçradı!

16 Şubat 2020, Pazar 12:52
Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 70 kişide daha virüs tespit edildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, yaptığı açıklamada, Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 355'e çıktığını bildirdi.

Gemideki 1219 kişiye test yaptıklarını ifade eden Kato, bunlardan 355'inde virüs saptandığını kaydetti.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliğinden dün yapılan açıklamada, salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarının geri dönüşü için ABD'nin bugün uçak göndereceği duyurulmuştu.

Halihazırda 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.

Gemi, 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.

AA

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