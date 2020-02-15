Karantinaya alınan gemide 67 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 67 kişide daha virüs tespit edildi.

Japonya'da basında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 285'e çıktı. ABD'nin Tokyo büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarının ülkeye geri dönüşü için ABD'nin yarın uçak göndereceği belirtildi. Açıklamada ABD vatandaşları için gönderilen uçağın pazartesi günü Tokyo'nun Haneda Havaalanından ayrılması bekleniyor. Gemide 380 civarında ABD vatandaşının bulunduğu belirtildi. Halihazırda 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor. AA

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