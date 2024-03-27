Karar derhal uygulansın

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı, BMGK’da alınan ateşkes kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

Güvenlik Konseyinden acil ateşkes çağrısı Karardan memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, suçsuz insanların canlarının korunması için kararın derhal uygulamaya konulması çağrısı yapıldı. Açıklamada, “BMGK, uluslararası fikir birliği ile alınan bu önemli kararın uygulanmasını sağlamalıdır” ifadeleri yer aldı. “Saldırganlığın tamamen durdurulması, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nin tamamından çekilmesi ve İsrail işgal yetkilileri ile terörist yerleşimciler tarafından Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria’da işlenen suçların sona erdirilmesi yönünde doğru yönde atılmış bir adım” olarak değerlendirilen kararın daimi bir ateşkese ve sürdürülebilir olmaya ilerletilmesi gerektiğinin altı çizildi. AA

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