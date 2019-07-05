Karayipler'de helikopter düştü: 7 ölü

Kazada ölenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirilen işadamı Chris Cline olduğu bilgisi paylaşıldı.

Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi öldü. Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Bahamalar'daki Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu. Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti. Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin öldüğünü açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı. AA

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