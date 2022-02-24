Katar Emiri'nden Ukrayna ve Rusya'ya diplomasi çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ukrayna-Rusya çatışmasında taraflara itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısı yaptı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Al Sani, son gelişmelerle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflara itidal ve anlaşmazlığı yapıcı diyalog yoluyla çözme çağrısı yapan Katar Emiri, gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlardan kaçınılmasını ve sivillerin güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesini istedi. Al Sani ayrıca Katar'ın, uluslararası hukukun, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözme kapsamındaki yükümlülükleri ile devletlerin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusundaki ilkelerine bağlılığını vurguladı.

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