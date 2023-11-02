Katliamı reddediyoruz

Fransa’da 85 Yahudi isim, “Yahudiler olarak, İsrail devletinin hiçbir yaptırım olmadan Gazze’de uluslararası hukuku ihlal etmesi karşısında dehşet içerisindeyiz ve bu katliamın bizim adımıza yapılmasını reddediyoruz” açıklaması yaptı.

Fransa’da, aralarında gazeteci ve sosyologların da olduğu 85 Yahudi isim, yayımladıkları ortak bildiride İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı yaptı.

Aralarında eski Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü Başkanı Rony Brauman, sosyolog Michael Löwy, gazeteci Tal Madesta’nın da yer aldığı 85 Yahudiden oluşan entelektüeller, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Fransız Liberation gazetesinde ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’de “etnik temizlik” yaşanabileceğini duyurduğu belirtilerek, “Yahudiler olarak, İsrail devletinin hiçbir yaptırım olmadan Gazze’de uluslararası hukuku ihlal etmesi karşısında dehşet içerisindeyiz ve bu katliamın bizim adımıza yapılmasını reddediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Gazze’deki etnik temizliğin suç ortağı

7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından tamamen abluka altına alınan Gazze’nin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen bildiride, “Savaşın ve işgalin devam etmesi ne barışı ne de esirleri geri getirecek” değerlendirmesine yer verildi. Bildiride, 2 milyon Gazzelinin su, gıda ve elektrikten mahrum bırakıldığı, sığındıkları hastane ve ibadethanelerin bombalandığı vurgulanarak, derhal ateşkes çağrısı yapıldı. İsrail’in kara saldırısı başlatmasının önlenmesi gerektiği belirtilen bildiride, Fransız hükümetinin İsrail’e yönelik koşulsuz desteği kınandı. Bildiride, “Fransız hükümeti, İsrail’in kendisini savunma hakkını koşulsuz olarak onaylayarak ve ateşkes çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler kararına karşı oy kullanarak, Gazze’deki etnik temizliğin suç ortağıdır” ifadesine yer verildi. Gazze’deki ablukanın kaldırılması çağrısı yapılan bildiride, İsrail silahlı kuvvetlerinin Gazze’den çekilmesi ve İsrail’e yönelik uluslararası yaptırımlar alınması istendi.

Utanç verici

Fransız milletvekili David Guiraud, İsrail ordusunun Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı’na yaptığı saldırıyı “katliam” olarak niteledi. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Guiraud, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Gazze’de bir katliam gerçekleşti. İsrail ordusu kasıtlı olarak Cibaliya Mülteci Kampı’nı hedef aldı” ifadelerini kullandı. Guiraud, Cibaliya Kampı’nın küle döndüğünü vurgulayarak İsrail’e karşı hala yaptırım olmadığını belirtti. Fransız milletvekili, “Büyük güçler hareket bile etmeden etnik temizliği izliyor. Utanç verici” değerlendirmesini yaptı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı’na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Paris - aa

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'Birleşmiş Milletler'de tepki istifası

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Volker Turk’e bir mektup yazarak istifasını sundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Turk’e yazdığı mektupta, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının örgüt tarafından ‘görmezden gelindiğini’ söyleyen Mokhiber, BM’nin “kitlesel zulümlerin önlenmesi, savunmasız insanların korunması ve faillerin hesap verilebilirliğinin sağlanması” konusunda başarısız olduğunu belirtti.

Gazete Duvar’ın haberine göre, ‘Filistinlilerin yaşamlarının son kalıntılarının da hızla yok edildiğini’ dile getiren Mokhiber, Gazze’de yaşananları ‘soykırım’ olarak niteledi. “Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz ve hizmet ettiğimiz BM, bunu durdurma konusunda güçsüz görünüyor” ifadelerini kullanan BM yetkilisi, “Bu ders kitaplarında okutulacak şekilde bir soykırım vakası” dedi.

Haber Merkezi