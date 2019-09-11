Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi

Irak'ın Kerbela kentinde izdiham sonucu 31 kişinin ölmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Irak'ın Kerbela kentinde izdiham sonucu 31 kişinin ölmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi. Kerbala Valiliğince yayımlanan yazılı açıklamada, Vali Nesif el Gutabi'nin talebi ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin onayı üzerine Kerbela vilayetinde Aşure etkinlikleri sırasında yaşanan izdihamda ölenler için 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi. Kerbela'da dün Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kerbela'ya giderek facianın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra hastanede yaralıları ziyaret etmişti. AA

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