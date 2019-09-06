Keşmir için kampanya

Uluslararası Af Örgütü, Hindistan’ın kontrolündeki Cammu Keşmir’de bir aydan uzun süredir devam eden iletişim karartmalarının insani bedeline dikkati çekmek için “Keşmir’in konuşmasına izin verin” kampanyası başlattı.

Örgütün Hindistan bürosundan yapılan açıklamada, Keşmir’deki iletişim engellemelerinin “zalimce” ve “temel insan haklarına müzmin saldırı” olduğu belirtildi.” İletişim engellemesi bir aydır sürüyor ve Hindistan hükümeti, Keşmir halkının duygusal, zihinsel ve sağlık durumunu, günlük yaşamlarını, temel ihtiyaçları ile acil hizmetlere erişimlerini ağır şekilde kötü olarak etkileyen bu karartmayı daha fazla uzatamaz.” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, iletişim erişiminin olmamasının aileleri böldüğü kaydedildi.

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