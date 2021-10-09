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9 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Köln’de Cuma ezanına izin

09 Ekim 2021, Cumartesi
Almanya’da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln’de, Büyükşehir Belediyesi, Cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunabileceğini bildirdi.

Almanya camilerindeki 'Açık Kapı Günü' etkinliği yoğun ilgi gördü

 

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, bu yönde gelen talepler üzerine başlangıçta 2 yıllık pilot proje çerçevesinde şehirlerde belli kurallar kapsamında ezan okunabileceğini açıkladı. Anayasal olarak korunan din hürriyetine atıfta bulunan Reker, söz konusu projenin, “dinin karşılıklı kabulünün bir işareti” olduğunu belirtti. 

Reker, “Müslüman hemşehrilerimiz, şehrimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şehrimizde kilise çanlarının yanı sıra ezan sesinin duyulması, Köln’de çeşitliliğe değer verildiğini ve bu çeşitliliğin burada yaşandığını gösterir.” ifadelerini kullandı.  Köln’de okunacak Cuma ezanıyla ilgili bazı kurallar da belirlendi. Buna göre, ezan okuma süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Hoparlörle dışarı verilecek ezan sesinin yüksekliği çok olmayacak. Ezan okunan her camide, çevreden gelen soruları cevaplamak ve muhtemel şikâyetleri değerlendirmek üzere sorumlu bir kişi bulundurulacak. Almanya’da sadece DİTİB’e bağlı 900’den fazla cami bulunuyor.

AA

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