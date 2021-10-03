Almanya camilerindeki 'Açık Kapı Günü' etkinliği yoğun ilgi gördü

İki Almanya'nın birleşme yıl dönümü olan 3 Ekim'de Almanya'daki camilerde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Açık Kapı Günü" etkinlikleri bu yıl 25. kez düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilere başta büyükşehirlerde olmak üzere gerek Müslüman gerek gayrimüslimler yoğun ilgi gösterdi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne gelen konuklar cami ve İslamiyet ile ilgili bilgi aldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, yaptığı açıklamada, resmi olarak 25. yılını kutladıkları "Açık Kapı Günü" etkinliklerinin aslında çok daha eski yıllara uzandığını söyledi.

Türkmen, "Almanya'da bu sene hem açık cami günlerinin hem 25. yıl dönümü hem de bizim dedelerimizin işçi olarak Almanya'ya gelişinin 60. yılı, bu sene birleşmiş oldu. Bu açıdan geçmişten günümüze camileri gerek mimari açıdan gerekse topluma kattıkları açısından yıl boyu anlatmak, etkinlikler yapmak istiyoruz. Biz buraya misafir işçi olarak gelsek de bugün Almanya'nın dört bir yanında eğittiğimiz çocuklarımızla, camilerimizde yaptığımız etkinliklerle, sosyal aktivitelerle, buradaki neslimize dinini, dilini, kültürünü aktardığımız merkezler haline geldik." dedi.

Camilerin gerek düğün gerek cenaze törenleri yapılan mekanlar haline geldiğine işaret eden Türkmen, "Eğer bugün Almanya'da bizim neslimiz özgüveniyle, diniyle, diliyle kültürüyle birlikte yaşıyorsa, bunun en önemli merkezleri bu camiler oldu. Küçük yurtlardan büyük külliyelere dönüştü. Bu nedenle Allah'a hamdediyorum ve büyüklerimize, ilk neslimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cami ziyaretçilerinden Alen Talenmeier, cami hakkında önceden biraz bilgisi olduğunu ancak bu caminin içinin ihtişamını görünce biraz şaşırdığını dile getirerek "Cami süper, harika inşa edilmiş, şehirde merkezi bir konumda ve mimar Paul Böhm'ün burayı çok soyut bir şekilde planladığını duymuştum. İç mekanı görünce şaşırdım, cemaatin zevkine göre dizayn edilip boyanmış. Bu görüntüyü çok hoş buldum." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker de bir konuşma yaparak birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Berlin'de Almanlar İslamiyet hakkında bilgilendirildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de de başta Şehitlik Camisi olmak üzere camilerde açık kapı günü düzenlendi.

Şehitlik Camisi'ni ziyaret eden Almanlar, caminin din görevlisi Yakup Ayar tarafından cami ve İslamiyet hakkında bilgilendirildi.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Açık Kapı Günü’nde cami hakkında fotoğraf sergisi açıldı ve Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

İhtida öykülerini okumak için tıklayınız:

ABD'li Katolik Papazın Mevlana vesilesiyle dikkat çeken hidayet yolculuğu: 'Saatlerce ağladım'

Risale-i Nur’la stresi yendim

Kadir Gecesinde şehadet getirdim

Allah'ın lütfuyla İslam'ı kabul ettim

Haitili 3 öğrenci Müslüman oldu

Müslüman olan Şeyma (Roksana): Başörtüsü, mutluluktan kuş gibi hafif hissettirdi

İngiliz Rosalie 'İslam'la tanışmasını anlattı: 'Camiye girince bana bağırırlar diye korkuyordum'

Örnek bir ihtida yolculuğu: İslam'ı seven ve Peygamberimizi örnek alan çocuklar yetiştirmek istiyoruz

İslam'ı araştıran anne ve oğlu Müslüman oldu: "Ezan sesi kalbimi eritti"

Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

Amerika’da bir aile Müslüman oldu

Ayşe Romano'yu en çok etkileyen Ayet-i Kerimeler: "Beni kalbimden vurdular"

Kolombiya'dan müjdeli haberler

Silvia Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Dinleri araştırdı ve Müslüman oldu

Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Filipinli Marlyn: Rahatım, çünkü Müslümanım

Müslüman papazın vasiyetnamesi

Sığınmacı gence sahip çıkan Papaz, Müslüman oldu

Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu

Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum

Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu

Risale-i Nur ikna eder

Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

İslâmla şereflenen bir hayat... İhlas suresini okudu, Müslüman oldu

Ünlü sanatçı Müslüman oldu

Neden İslâm’ı seçiyorlar?

Amerikalı felsefeci Prof. Dr. Clark: Müslümanları daha yakından tanıdıkça İslamofobi'den uzaklaştım

Joram van Klaveren İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

“Rus da dinsiz kalamaz” müjdesi tahakkuk etmeye devam ediyor

Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor

İslâm’ı seçen Ortodoks Papaz: Tereddütlerim sona erdi

Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'