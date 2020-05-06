Konaklama sektörüne koronavirüs etkisi: Airbnb çalışanlarının dörtte birini işten çıkarıyor

Hayatı felç eden Covid-19 krizi dünya devi konaklama paylaşım uygulaması Airbnb'yi de vurdu. Konaklama şirketi, seyahatlerin durmasıyla birlikte yaşadıkları nakit krizini aşabilmek için şirket çalışanlarının yüzde 25’ini işten çıkaracaklarını açıkladı.

Bu durum yaklaşık bin 900 kişinin işsiz kalacağı anlamına geliyor. Şu anda konaklama şirketinin yaklaşık 7 bin 500 çalışanı bulunuyor.

Kısa süreli kalacak yer arayanlar ile evini kiraya vermek isteyenleri buluşturan, dünyanın en büyük alternatif konaklama platformlarından CEO’su Brian Chesky yaptığı açıklamada, "Hep birlikte ömrümüzün en zor krizini yaşıyoruz. Covid-19 krizi dünya genelinde seyahatlerin tamamen durmasına sebep oldu ve Airbnb'ye ağır darbe vurdu. şirketin 2020 geliri, 2019 gelirinin yarısından daha az düzeyde olacak" dedi.

Chesky ayrıca "Seyahatlerin ne zaman normale döneceğini bilmiyoruz. Normale döndüğünde ise her şey çok farklı olacak." ifadelerini kullandı.