"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Körfez'de tarihi gün

05 Ocak 2021, Salı 16:24
Körfez'deki Katar'a yönelik lojistik ve diplomatik ambargonun yol açtığı krizi sonlandıracak Suudi Arabistan'ın el-Ula kentindeki 41. KİK zirvesinde liderler sonuç bildirgesini imzaladı.

Bu yıl Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında yer alan tarihi El-Ula kentinde bir vadide inşa edilen dışı aynalarla kaplı "Maraya Salonu"nda gerçekleştirilen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesi için liderler, yerlerini aldı.

 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman açılışta yaptığı konuşmada, Kuveyt'e ve ABD'ye Körfez'deki krizin çözümü için çabaları nedeniyle teşekkür ederek, nükleer faaliyetlerinde uranyum zenginleştirme kararı alan Tahran yönetimine yüklenerek, "İran'ın nükleer programı, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor." dedi.

Muhammed bin Selman, "Bugün bölgemizi kalkındırma ve çevremizi kuşatan zorluklara karşı çabalarımızı birleştirmeye en çok muhtaç olduğumuz gündür. El-Ula Zirvesi'nde imzalanacak anlaşma, herkesin iş birliğiyle oluşan bu çabalar sayesinde sağlandı. Körfez, Arap ve İslam bölgesinin istikrarına yönelik dayanışmayı içeren bu anlaşma, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki kardeşlik unsurlarını pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından liderler, 41. KİK zirvesi sonuç bildirgesini imzaladı ancak bildirgeye ilişkin detay henüz paylaşılmadı.

Zirve'de dikkati çeken detaylar

Ula Vadisi'nin doğal güzelliklerini yansıtmak için büyük aynalarla tasarlanan dış cephesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan bilim kurgu filmlerindeki yapılara benzer Maraya Salonu önünde liderler, zirve öncesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid 19'a rağmen sarılarak samimi bir fotoğraf verdi. Suudi basınında çıkan haberlere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Katar Emiri'ne karşılama sırasında "Selam, selam. Suudi Arabistan Krallığı'nı nurlandırdın." dedi.

Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said, Kuveyt Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katılıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, zirveye başkanlık ediyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu Özel Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Katar'a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü de zirveye katılan isimler arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in sürpriz niteliğinde bir adımla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması, kara ve hava tüm sahalarını Doha'ya kapatmalarıyla başlayan "Körfez krizi"nin, 3,5 yılın ardından bugünkü KİK zirvesiyle resmi olarak sona ereceği ifade ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Maske parasına yetmez'

    Macaristan'dan AB'ye aşı tepkisi

    Yoksulluk sınırı 11 bin 186 liraya çıktı

    Pompeo'dan Çin'e 'nükleer şeffaflık' çağırısı

    'Emeklinin durumu vahim'

    Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı

    Geçmeyen araç için 391 milyon TL daha

    Kılıçdaroğlu: 12 Eylül ile 20 Temmuz arasında fark yok

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 194 kişi daha vefat etti

    Benzinde 11 kuruş indirim kararı

    TDV, 1 Milyona yakın Kur'an hediye etti

    İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinlide daha koronavirüs tespit edildi

    Tekrar hastalanmak mümkün

    Kovid-19 aşısının analizleri devam ediyor

    Kovid-19 nedeniyle 600'den fazla gazeteci öldü
    📷

    Kırağı güzelliği...

    Meteoroloji'den yağış açıklaması

    Özel hastanelerle üniversite hastanelerinde de Kovid-19 aşıları yapılabilecek

    Körfez'de tarihi gün

    Sakarya'daki facianın sanıkları hakim karşısına çıkacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2021 çıkış yılı olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şen gönüller yatağı
    Süleyman KÖSMENE

    Rasulullah’ın (asm) hayatı ve ahlâkı Kur’ân’dır
    Faruk ÇAKIR

    Kimler rektör olabilir?
    Cevher İLHAN

    Dini değerlerin siyasette istismarı
    Risale-i Nur'dan

    İnayet-i Ezeliye, Kur’ân’ı bana muallim yaptı
    Orhan GÜLER

    “Türkiye’nin kurtulması Nur Talebelerine bağlıdır”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Süleyman Nazif ve Arif Nihat
    Osman ZENGİN

    Mehmed Akay Ağabeyime binler rahmet...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.