Koronavirüs hastanesi 10 günde açıldı

Çin’in Vuhan şehrinde yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 10 günde inşa edilen hastane hizmete girdi.
Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, yeni tip koronavirüs (2910-nCoV) hastalarına yönelik özel olarak inşa edilen 1000 yataklı hastane, Pekin’de 2003’te şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) dolayısıyla inşa edilen bir hastanenin birebir aynısı olacak şekilde tasarlandı. 50 bin metrekarelik alanda farklı mesleklerden 7 bin kişilik ekiple inşa edilen 2 katlı hastanenin 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Vuhan’da daha önce 2 haftada bitirileceği duyurulan 1500 yataklı bir hastanenin de inşaatı devam ediyor.
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AA