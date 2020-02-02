'Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır." dedi.

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