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Yeni tip koronavirüsüne ilişkin önemli gelişme

02 Şubat 2020, Pazar 19:55
İtalya Sağlık Bakanı Sperenza, ülkelerini ziyarete gelen Çinli bir çift üzerinde tespit edilen yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) izole ettiklerini belirtti.

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İtalya’ya sıçradığı perşembe akşamı kesinleşen yeni tip koronavirüse (2019-nVoC) ilişkin Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünde basın toplantısı düzenleyen İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, "Virüsü izole ettik. İtalya, Avrupa’da virüsü izole etmeyi başaran ilk ülke oldu. Bunun anlamı şu; virüs üzerinde daha iyi çalışmaya ve de yayılmasının önüne geçmek için ne yapılması gerektiğini doğrulamaya yönelik birçok fırsat sunacak. Şimdi bu virüse yönelik tedavi daha kolay olacak." diye konuştu. 

Sperenza, bu sonuca ulaşmalarında İtalyan ulusal sağlık sistemindeki yüksek kalitenin önemine dikkati çekerken, "Bu konuda emeği geçen doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm profesyonellere teşekkür ediyoruz. Bugün buradan önemli bir haber ve bir başlangıç noktası çıkıyor. Biz dünyada bir ilkiz ve bu bilgiyi, tüm bilim dünyasının kullanımına sunuyoruz. Bu önemli bir aşamadır." ifadelerini kullandı.

Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Giuseppe Ippolito da basın toplantısında, "Veriler artık uluslararası topluluğa sunulacak. Yeni teşhis testleri ve aşılar için alanlar açılıyor. İtalya bu araştırma için referans ortağı oldu." dedi.

Ippolito, Spallanzani laboratuvarlarında yapılan çalışmayla virüs ayrıştırılmasının hastalığın mekanizmasının anlaşılmasına yönelik çalışmaları kolaylaştıracağını ve buna yönelik tedavi yöntemlerini belirlemeyi hızlandıracağını ifade etti.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten diğer uzmanlar da virüsün izole edilmesinin hastalığın tedavisi için çok önemli bir aşama olduğuna işaret etti.

Öte yandan, ilk olarak Çin’de görülmeye başlanan koronavirüsün sebep olduğu korku ve endişe, İtalya’da Çinlilere yönelik ırkçı eylemlere her gün bir yenisinin eklenmesine yol açtı.

Son olarak; ülkenin kuzeyindeki Brescia kentinde Forza Nuovo isimli aşırı sağcı örgüt, Uzak Doğu ürünleri satan bir markete, "Bu vesileyle bugün hiç olmadığı kadar İtalyan ürünlerini destekliyoruz. İtalyan ürünü almak ahlaki bir yükümlülüktür." yazılı ilanlar astı.

Koronavirüsün İtalya'ya ulaştığı perşembe günü kesinleşti

Başbakan Giuseppe Conte, geçen perşembe yaptığı açıklamayla, Roma'yı ziyarete gelen ve çarşamba günü Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçlarının pozitif çıktığını, böylece yeni tip koronavirüsün İtalya'da da tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da İtalya ile Çin arasındaki karşılıklı direkt uçuşların durdurulması talimatı vermişti.

İtalya'da hükümet, hafta başında da yeni tip koronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki 60 kadar vatandaşının tahliyesi için özel uçak gönderme kararı almıştı. Söz konusu kişilerin yarın İtalya'ya ulaşması bekleniyor.

AA

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