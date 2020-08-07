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7 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 266 bini aştı

07 Ağustos 2020, Cuma 10:54
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyon 266 bini aştı.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 717 bin 787 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 19 milyon 266 bin 75’e çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 364 bin 324 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 183 bin 964 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 32 bin 179 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 162 bin 804 kişi öldü.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 927 bin 569), Hindistan (2 milyon 30 bin 1), Rusya (871 bin 894), Güney Afrika (538 bin 184), Meksika (462 bin 690), Peru (455 bin 409), Şili (366 bin 671), Kolombiya (357 bin 710), İspanya (354 bin 530), İran (320 bin 117), İngiltere (308 bin 134), Suudi Arabistan (284 bin 226), Pakistan (282 bin 645), Bangladeş (249 bin 651), İtalya (249 bin 204), Türkiye (237 bin 265), Arjantin (228 bin 195), Almanya (215 bin 210), Fransa (195 bin 633), Irak (140 bin 603), Filipinler (119 bin 460), Endonezya (118 bin 753), Kanada (118 bin 561) ve Katar (112 bin 92)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (98 bin 644), Meksika (50 bin 517), İngiltere (46 bin 413), Hindistan (41 bin 673), İtalya (35 bin 187), Fransa (30 bin 312), İspanya (28 bin 500), Peru (20 bin 424), İran (17 bin 976), Rusya (14 bin 606), Kolombiya (11 bin 939), Şili (9 bin 889), Belçika (9 bin 861), Güney Afrika (9 bin 604), Almanya (9 bin 252), Kanada (8 bin 966), Hollanda (6 bin 153), Pakistan (6 bin 52), Ekvador (5 bin 877), Türkiye (5 bin 798), İsveç (5 bin 766), Endonezya (5 bin 521) ve Irak (5 bin 161)."

Etiketler: koronavirüs
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