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Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 27 milyon 75 bini aştı

06 Eylül 2020, Pazar 14:24
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 27 milyon 75 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 883 bin 846 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 75 bin 913'e çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 174 bin 193 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 17 bin 874 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 431 bin 160 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 192 bin 820 kişi öldü.

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

Brezilya (4 milyon 123 bin), Hindistan (4 milyon 114 bin 773), Rusya (1 milyon 25 bin 505), Peru (683 bin 702), Kolombiya (658 bin 456), Güney Afrika (636 bin 884), Meksika (629 bin 409), İspanya (517 bin 133), Arjantin (471 bin 806), Şili (420 bin 434), İran (384 bin 666), İngiltere (344 bin 164), Bangladeş (323 bin 565), Suudi Arabistan (319 bin 932), Fransa (317 bin 706), Pakistan (298 bin 509), Türkiye (278 bin 228), İtalya (276 bin 338), Irak (256 bin 719) ve Almanya (251 bin 56)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (126 bin 230), Hindistan (70 bin 704), Meksika (67 bin 326), İngiltere (41 bin 549), İtalya (35 bin 534), Fransa (30 bin 724), Peru (29 bin 687), İspanya (29 bin 418), İran (22 bin 154), Kolombiya (21 bin 156), Rusya (17 bin 820), Güney Afrika (14 bin 779) ve Şili (11 bin 551)."

AA

Etiketler: koronavirüs
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