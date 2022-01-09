Kovid-19’un yeni mutasyonu: Deltacron

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarında çalışan bilim insanlarından oluşan ekibin başındaki Dr. Leontios Kostrikis yaptığı açıklamada, Kovid-19’un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir mutasyon keşfettiklerini duyurdu.

Kostrikis, yeni mutasyonun Omicron’un bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta mutasyonun genetik arka planını paylaştığını ve bu nedenle yeni mutasyon keşfinin “Deltacron” olarak adlandırıldığını aktardı. AA

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