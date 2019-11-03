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3 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Krizler Filistin dâvâsını unutturamaz

03 Kasım 2019, Pazar 15:52
Eski Hamas SiyasÎ Büro Başkanı Halid Meşal, bölgede ve Arap dünyasındaki krizlerin Filistin dÂVÂsını olumsuz etkilediğini söyledi.

Eski Hamas Siyasî Büro Başkanı Halid Meşal, bölgede ve Arap dünyasındaki krizlerin Filistin dâvâsını olumsuz etkilediğini söyledi. Meşal, Kudüs ve Filistin İçin Küresel Koalisyon tarafından, “Yüzyılın Anlaşması ve İsrail’le Normalleşmeye Karşı Hep Beraber” başlığı altında İstanbul’da dün başlayan 11’inci Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen programa katıldı.

Programda söz alan Meşal, “Arap dünyasında yaşanan krizler ve çatışmalar insanları Filistin dâvâsından meşgul etti. Bu, sınırlı ve geçici bir durum.” diye konuştu.İsrail’in her ülkede halkın iradesine karşı koymakla ilgilendiğini, kimi zaman rejimlerin yanında durduğunu, bazen de dış düşmanlarla saf tuttuğunu ifade eden Meşal, “Filistin dâvâsını hiç kimse satamaz. Dâvânın gerçek sahibi ümmet ve Filistin halkıdır.” dedi.

Meşal, Hamas’ın kapsamlı bir Filistin stratejisi üzerinde uzlaşmak istemesinin yanı sıra Filistin dâvâsını destekleme konusunda bütün Müslüman akımları desteklemeye de önem verdiğini aktardı.

AA

Etiketler: kriz, Filistin, dava
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