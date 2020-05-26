"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

26 Mayıs 2020, Salı 00:05
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5,5 milyonu geçerken, ölüm sayısı 350 bine yaklaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 696 bine çıkarken, can kaybı 99 bin 561'e ulaştı. Hastalığı atlatan sayısı ise 456 bine bine yükseldi.

ABD yönetimi, salgının Latin Amerika'daki merkez üssü haline gelen Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

İngiltere'deki can kaybı 36 bin 914'e, toplam vaka sayısı ise 261 bin 184'e çıktı.

İngiltere'de salgın nedeniyle futbolda askıya alınan kadın ligleri sonlandırıldı.

İtalya'da ise ölenlerin sayısı 32 bin 877'ye, bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı ise 230 bin 158'e ulaştı. İyileşen sayısı ise 141 bin 981 olarak açıklandı.

İtalyan hükümeti, salgında ikinci dalga yaşanmaması için sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamaya yönelik 60 bin "sivil yardımcı" görevlendirilmesine karar verdi.

Brezilya'daki can kaybı 22 bin 965'e yükselirken, vaka sayısı 367 bin 906, iyileşen sayısı 149 bin 911 oldu.

İspanya'da can kaybı sayısı düzeltildi

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında şimdiye kadar ölenlerin sayısını yaklaşık 2 bin azaltarak, toplamda 26 bin 834 olarak düzeltti.

İspanya'da ülkeye gelen yabancılar için uygulanan 14 günlük karantinanın, 1 Temmuz itibarıyla kaldırılması kararı alındı.

Fransa'da ise ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye, vaka sayısı 219 bin 437'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 65 bin 199'a çıktı.

Rusya'da ise vaka sayısı 353 bin 427'ye ulaşırken, can kaybı 3 bin 633 oldu. Ülkede 118 bin 798 kişi ise hastalığı atlattı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, salgın nedeniyle Rus vatandaşlarından yurt dışında tatil yapma konusunda acele etmemelerini istedi.

DSÖ "hidroksiklorokin" adlı ilacın kullanımını durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 hastalarında denenen "hidroksiklorokin" adlı ilacın kullanımını askıya aldı.

Yunanistan'da kafe ve restoranlar yeniden açıldı, anakara ve adalar arasında yolcu taşıma amaçlı gemi seferleri başladı.

Çekya'da restoran, kafe ve oteller yeniden açılırken, 300 kişiye kadar katılımlı etkinliklere izin verildi.

Polonya, Çekya ve Hırvatistan'da okullarda eğitime kısmen yeniden başlanırken, Macaristan ile Sırbistan arasındaki sınır iki ülke vatandaşlarına açıldı.

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda sezon iptal edildi

Basketbolda salgın nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Malezya'da vaka sayısının son günlerde artması üzerine ülke genelinde bayram ziyaretleri tamamen yasaklandı.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, olağanüstü hal şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını açıkladı.

Kırgızistan'da gıda dışı pazarlar açıldı, toplu taşıma araçları hizmet vermeye başladı.

AA

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Risale-i Nur'a iftiraya cevap

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    Bosna Şehitleri dualarla anılıyor... 'Acısı, sanki dün yaşanmış gibi'

    'Şiddet ve yoksulluk Afrika'nın ilerlemesini engelliyor'

    İdlibli çocukların Bayram sevinci...

    İspanya, ölenlerin sayısını 'düzeltti'

    DSÖ'den 'hidroksiklorokin' kararı

    İngiltere'nin 'gevşeme adımları' açıklandı

    Vuhan'da 10 günde 6,5 milyon kişiye test yapıldı

    Bakan Koca: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti

    Evlat nöbeti Bayramda da devam ediyor: "Beş yıldır ağlıyoruz''

    Hafter saflarındaki paralı askerlerin tahliyesi hakkında açıklama

    "Siber saldırganlar insanların zafiyetlerinden faydalanıyor"

    6 ilde şiddetli rüzgar alarmı

    THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası iptal edildi

    HES kodu alamayanlara bilet satışı yapılmayacak

    Rusya'da son 24 saatte 8 bin 946 yeni vaka!

    Yaylalarda kurtarma operasyonu

    İtalya, gençlerini uyardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Risale-i Nur'a iftiraya cevap
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul’un fethini geciktiren meczup: Cebe Ali, yahut Cibâli Baba
    Genel

    DSÖ'den 'hidroksiklorokin' kararı
    Genel

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?
    Genel

    Bosna Şehitleri dualarla anılıyor... 'Acısı, sanki dün yaşanmış gibi'
    Genel

    İngiltere'nin 'gevşeme adımları' açıklandı
    Genel

    İspanya, ölenlerin sayısını 'düzeltti'
    Genel

    'Şiddet ve yoksulluk Afrika'nın ilerlemesini engelliyor'
    Genel

    İdlibli çocukların Bayram sevinci...
    Ali FERŞADOĞLU

    Ezberci eğitimden kurtulmadıkça...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.