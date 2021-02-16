Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 109 milyon 849 bini, hayatını kaybedenlerin 2 milyon 423 bini, iyileşenlerin de 84 milyon 416 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 319 bini, Hindistan'da 10 milyon 931 bini, Brezilya'da 9 milyon 866 bini ve Rusya'da 4 milyon 99 bini aştı.

ABD'de federal hükümetin satın alarak eyaletlere dağıttığı milyonlarca hızlı test kitinin kullanılmayarak kenarda bekletildiği belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerinin gizlenmesiyle ilgili eleştiriler üzerine hata yaptıklarını ve yeterince şeffaf olamadıklarını kabul etti.

Almanya'da imalat sanayisinin toplam istihdamı, geçen yıl, salgının etkisiyle 2010'dan beri en yüksek oranlı düşüşü göstererek bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azaldı.

Hollanda'da geçici hükümet, Lahey kentindeki mahkemenin, salgınla mücadele çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının, parlamentonun görüşü alınmadan yürürlüğe konulduğu ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle derhal kaldırılma kararını durdurmak için yüksek mahkemeye başvurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaka sayılarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi.

Johnson and Johnson firması, geliştirdiği aşının Avrupa Birliğinde (AB) kullanımı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurdu.

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) yeni atanan Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, aşının dağıtımında "ayrımcılık" yapılmaması uyarısında bulundu.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Merkezi Epidemiyoloji Bölüm Başkanı Agnes Galgoczi, Çin ile yapılan anlaşma kapsamında 550 bin doz Kovid-19 aşısının bugün ülkeye ulaştığını bildirdi.

Oxford-AstraZeneca aşısının, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edileceği duyuruldu

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç firması, geliştirdikleri aşıyı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edeceklerini duyurdu.

Filipinler'de Federal hükümet, salgın nedeniyle geçen yıldan bu yana kapalı olan sinema ve eğlence merkezlerinin açılışının en az iki hafta daha erteleneceğini bildirdi.

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünün, görev yaptığı ülkelerde salgınla mücadeleye katkı yapması çağrısında bulundu.

Çin’in ilaç firması Sinopharm’ın ürettiği aşıların 500 bin dozdan oluşan ikinci partisi Fas'a ulaştı.

Çin’de, yeni tip koronavirüs için mineral suyu ve salin solüsyonu ile sahte aşı üreten çetenin lideri gözaltına alındı.

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nor, ülkede 1 Ocak ile 11 Şubat arasında yapılan Kovid-19 testlerinden elde edilen sonuçlara göre, vakaların yüzde 52 arttığı bilgisini paylaştı.

Nijerya hükümeti, iki yılda 109 milyon vatandaşını Kovid-19'a karşı aşılamayı planladığını açıkladı.

Zimbabve'de kabineden 4 bakanın, salgın nedeniyle ölmesi sonrası kısıtlamaların 2 hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria sakini 139 kişide İngiltere varyantı koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Endonezya Gıda ve İlaç İdaresi, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma’nın, Sinovac’tan aldığı aşı hammaddesinden ürettiği Kovid-19 aşısı için acil kullanım izni verdi.

Myanmar'da gözaltına alınarak askeri darbeyle iktidarına son verilen eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii, yargılandığı askeri mahkemede, ülkedeki salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı.

Malezya'nın 4 eyaletinde kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Malezya Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Penang ve Johor eyaletlerinde 18 Şubat'ta sona ermesi planlanan kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasının 4 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Peru'da 487 hükümet yetkilisinin iltimaslı şekilde Kovid-19 aşısı yaptırdığı ortaya çıktı.

Oxford ve AstraZeneca iş birliğinde geliştirilen aşının 870 bin dozu Meksika'ya ulaştı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), aşılama kampanyalarında gazetecilerin de öncelikli meslek grupları arasına alınması çağrılarına destek verdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 4 oyuncusu Kovid-19'a yakalanan San Antonio Spurs'ün 3 maçı ertelendi.

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da yapılması planlanan ilk yarışı, salgın nedeniyle ertelendi.